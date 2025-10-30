Родные все видели, но не могли помочь: 72-летний ветеран погиб из-за ожогов в душе отеля

72-летний Террил Джонсон из Техаса умер от ожогов в душе отеля в калифорнийском Сан-Хосе (США). Об этом сообщает Los Angeles Times.
Он приехал на выпускной внучки и решил сходить в душ. Там на него полилась очень горячая вода, температура которой была около 57 градусов. Родные пытались помочь мужчине, но не смогли даже подойти к нему из-за риска сильных ожогов.
Позже семья Джонсона подала в суд на отель и обвинила его сотрудников в том, что они нарушили нормы, которые запрещают подавать воду горячее 49 градусов.
У Джонсона, ветерана морской пехоты и бывшего техника, остались жена, двое детей и четверо внуков.
Ранее в Детской больнице № 1 Санкт-Петербурга врачи боролись за жизнь малыша с тяжелыми ожогами. Семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник, полный кипятка.
До этого в Новороссийске годовалая девочка поступила в Первую городскую больницу с серьезными ожогами левой ступни. Как объяснили врачам родители, травмы малышка получили из-за своего любопытства и оплошности взрослых.