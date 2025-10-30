Главные новости к утру 30 октября 2025 года

Американский президент Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. В соцсети он обосновал свое решение тем, что в других государствах якобы действуют программы экспериментов на полигонах. Трамп добавил, что Китай вскоре догонит США по количеству ядерных боеголовок.