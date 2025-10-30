Главные новости к утру 30 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 октября 2025.
Трамп отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний
Американский президент Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. В соцсети он обосновал свое решение тем, что в других государствах якобы действуют программы экспериментов на полигонах. Трамп добавил, что Китай вскоре догонит США по количеству ядерных боеголовок.
После переговоров Си Цзиньпин и Трамп не сделали совместного заявления
Встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Пусане завершилась без традиционной совместной конференции с оглашением достигнутых договоренностей. После переговоров, уже на публике, президент США обменялся с коллегой длительным рукопожатием, направился к своему спецборту и покинул Южную Корею.
МИД России ответил на реакцию Бельгии на «Буревестник»
Замминистра иностранных дел РФ Александр Глушко прокомментировал заявление бельгийского министра обороны Тео Франкена, который пригрозил «стереть Москву с лица Земли» силами НАТО, если российские ракеты будут применены против Брюсселя. Представитель МИД заявил, что Европа готовится к войне с Россией и «наслаждается атмосферой военного психоза».
Военные США атаковали еще одно судно в Тихом океане
Глава Минобороны США Пит Хегсет сообщил об уничтожении судна в восточной части Тихого океана силами ВМС. Глава Пентагона уточнил, что корабль принадлежал наркоторговцам, на его борту находилось четыре человека, все они погибли в результате «летального кинетического удара», произведенного по указанию президента страны.
Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров
По числу долларовых миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире наравне с Великобританией. Согласно данным доклада исследовательской компании Altrata, в стране в 2024 году проживало 128 магнатов, общее состояние которых составляло $457 млрд. Больше всего миллиардеров — около 34,2% — приходится на Северную Америку.