Прибайкальский юридический форум стартовал в Иркутске при поддержке ТПП Восточной Сибири

IrkutskMedia, 30 октября. Более 400 юристов и предпринимателей принимают участие в работе II Прибайкальского юридического форума (16+). Мероприятие организовано юридической компанией «Правый берег» при поддержке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
Участников форума ждет обсуждение правовых вопросов в сфере внешнеэкономической деятельности, регуляторной работы, корпоративного права, строительства и недвижимости, ряда других направлений. В рамках «нулевого» дня форума прошли сессии по цифровым активам, искусственному интеллекту, интеллектуальной собственности, автоматизации и цифровизации.
В работе форума участвуют специалисты из 16 регионов России, а также из Китая, Казахстана и Италии. На профильных сессиях выступят более 100 экспертов в различных отраслях права. Форум продлится до 1 ноября.