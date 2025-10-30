Ричмонд
В Москву из Алма-Аты прибыл первый с 2017 года пассажирский поезд

Между российской столицей и казахстанским городом возобновили прямое железнодорожное сообщение.

Источник: Аргументы и факты

В Москву из Алма-Аты прибыл первый с 2017 года, после возобновления прямого железнодорожного сообщения между городами, пассажирский поезд.

Состав выдвинулся из казахстанского города в воскресенье, 26 октября, и остановился на Павелецком вокзале в российской столице сегодня утром (время в пути составляет около 3,5 суток). Обратно поезд отправится тоже сегодня, 30 октября.

Как отмечали в РЖД, решение о возобновлении прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Алма-Атой было принято по согласованию с «Казахстанскими железными дорогами». Поезда будут отправляться через день.