Прощай, Дорблю! В Челябинске бросили в печь немецкий голубой сыр

В топку отправились голубой сыр с плесенью Дорблю, изготовленный в Германии, а также сыр из Голландии.
Деликатесы обнаружили в торговом комплексе в Тракторозаводском районе. Бросить их в печь решили из-за того, что президентский указ запрещает ввозить в Россию немецкие и голландские продукты.
— Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора. — Все участники оборота такой продукции будут привлечены к ответственности.