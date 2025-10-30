Ричмонд
Прощай, Дорблю! В Челябинске бросили в печь немецкий голубой сыр

В Челябинске сгорели две партии санкционного сыра.

Источник: Уральское управление Россельхознадзора

В топку отправились голубой сыр с плесенью Дорблю, изготовленный в Германии, а также сыр из Голландии.

Деликатесы обнаружили в торговом комплексе в Тракторозаводском районе. Бросить их в печь решили из-за того, что президентский указ запрещает ввозить в Россию немецкие и голландские продукты.

— Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора. — Все участники оборота такой продукции будут привлечены к ответственности.