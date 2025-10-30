Во всех регионах Беларуси проходят профсоюзные правовые приемы

На них можно получить консультацию по вопросам трудового и пенсионного законодательства, и найти решение проблемы с нанимателем — прямо на месте.
Только за сентябрь к профсоюзным юристам поступило почти 600 обращений — от вопросов по отпускам и переводу на неполный рабочий день до споров по выплате зарплаты.
Иногда вопросы требуют более детальной проработки или даже обращения в суд. В таких случаях юристы сопровождают работника до полного решения проблемы. Адреса и время приемов можно уточнить в областных и городских объединениях профсоюзов.