Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех регионах Беларуси проходят профсоюзные правовые приемы

Профессиональные юристы помогут решить вопросы с работодателем за один день, причем, бесплатно! Сегодня во всех регионах страны пройдут профсоюзные правовые приемы.

Источник: ОНТ

На них можно получить консультацию по вопросам трудового и пенсионного законодательства, и найти решение проблемы с нанимателем — прямо на месте.

Только за сентябрь к профсоюзным юристам поступило почти 600 обращений — от вопросов по отпускам и переводу на неполный рабочий день до споров по выплате зарплаты.

Иногда вопросы требуют более детальной проработки или даже обращения в суд. В таких случаях юристы сопровождают работника до полного решения проблемы. Адреса и время приемов можно уточнить в областных и городских объединениях профсоюзов.