Женщину-инвалида вынудили жить в непригодном для проживания помещении: пришлось вмешаться прокурору и суду

В Архангельском районе Башкирии восстановили жилищные права местной жительницы, являющейся инвалидом II группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, женщине предоставили вне очереди жилое помещение по договору социального найма. Однако спустя время комиссионным решением это жилье признали ограниченно пригодным для постоянного проживания и требующим капитального ремонта.
Несмотря на это, муниципалитет не организовал ремонт. В связи с нарушением прав инвалида прокуратура обратилась в суд с иском против администрации сельского поселения. Инстанция удовлетворила требования и помимо обязательства провести капремонт, с местных властей взыскали компенсацию морального вреда.
