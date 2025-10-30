Ричмонд
Женщину-инвалида вынудили жить в непригодном для проживания помещении: пришлось вмешаться прокурору и суду

В Башкирии прокуратура через суд добилась капремонта жилья для инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Архангельском районе Башкирии восстановили жилищные права местной жительницы, являющейся инвалидом II группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, женщине предоставили вне очереди жилое помещение по договору социального найма. Однако спустя время комиссионным решением это жилье признали ограниченно пригодным для постоянного проживания и требующим капитального ремонта.

Несмотря на это, муниципалитет не организовал ремонт. В связи с нарушением прав инвалида прокуратура обратилась в суд с иском против администрации сельского поселения. Инстанция удовлетворила требования и помимо обязательства провести капремонт, с местных властей взыскали компенсацию морального вреда.

