Новочеркасский завод отправил мощный тягач на Урал

Тяговый агрегат переменного тока НП1 № 115 отправился в Свердловскую область. Агрегат для АО «ЕВРАЗ КГОК» произвели на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Договор на поставку двух тяговых агрегатов НП1 был подписан сторонами в феврале 2024 года.
Подобные тяговые агрегаты позволяют свердловскому заводу вывозить из глубоких карьеров со сложным рельефом составы из 11 загруженных думпкаров общим весом около 1,3 тысячи тонн горной породы. За сутки каждый поезд способен перевезти примерно 8 тысяч тонн полезного ископаемого.
Отмечается, что в последние годы были выполнены мероприятия по доработке конструкции тяговых агрегатов в соответствии с пожеланиями заказчиков. Осуществлено внедрение инновационной конструкции системы гребнесмазывания тягового агрегата, обеспечивающей точное распределение смазочного материала, снижение энергопотребления, уменьшение риска сдвига бандажных гребней колесных пар относительно рельсов и сокращение интенсивности износа бандажей.
За сутки каждый поезд способен перевезти примерно 8 тысяч тонн полезного ископаемого. Фото: Максим Максименко.
Тяговые агрегаты демонстрируют высокую эффективность в экстремальных климатических зонах и условиях сильной запылённости на предприятиях горнодобывающей отрасли России, Казахстана и Украины. В 2025 году планируется выпуск еще одного тягового агрегата модели НП1 под номером 117 специально для нужд Стойленского горно-обогатительного комбината.
НАША СПРАВКА.
Качканарский ГОК — единственный в мире горно-обогатительный комбинат, выпускающий железованадиевый концентрат, агломерат и окатыши, используемые в доменной плавке. Тяговые агрегаты НП1 поставляются на Качканарский ГОКа с 2004 года.