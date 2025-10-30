Новочеркасский завод отправил мощный тягач на Урал

Тяговые агрегаты демонстрируют высокую эффективность в экстремальных климатических зонах и условиях сильной запылённости на предприятиях горнодобывающей отрасли России, Казахстана и Украины. В 2025 году планируется выпуск еще одного тягового агрегата модели НП1 под номером 117 специально для нужд Стойленского горно-обогатительного комбината.