В Ростовской области забраковали 85 тонн подсолнечника с амброзией

— Ее семена могут сохранять жизнеспособность в почве до 40 лет. Растение угнетает культурные посевы и снижает плодородие почвы. Больше всего от сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Амброзия также опасна для здоровья людей. Она вызывает стойкие аллергические реакции.