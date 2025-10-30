Ричмонд
В Ростовской области забраковали 85 тонн подсолнечника с амброзией

В Ростове 85 тонн подсолнечника была заражена сорняком, вызывающим аллергию.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области не пустили в продажу партию в 85 тонн зараженного амброзией подсолнечника. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

— Семена опасного сорняка обнаружили в партии, хранившейся на складе индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону, — рассказали в ведомстве, уточнив, что проверку проводили совместно со специалистами Донского филиала Центра оценки качества зерна.

Известно, что предпринимателю объявят предостережение.

— Владелец направил подсолнечник на переработку с использованием технологии, которая лишает карантинные объекты жизнеспособности.

Как предупреждают специалисты, амброзия полыннолистная относится к категории особо опасных сорняков.

— Ее семена могут сохранять жизнеспособность в почве до 40 лет. Растение угнетает культурные посевы и снижает плодородие почвы. Больше всего от сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Амброзия также опасна для здоровья людей. Она вызывает стойкие аллергические реакции.

В региональном Россельхознадзоре напоминают о необходимости проверять семена на соответствие стандартам перед использованием.

