В Ростовской области забраковали 85 тонн подсолнечника с амброзией

В Ростовской области не пустили в продажу партию в 85 тонн зараженного амброзией подсолнечника. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— Семена опасного сорняка обнаружили в партии, хранившейся на складе индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону, — рассказали в ведомстве, уточнив, что проверку проводили совместно со специалистами Донского филиала Центра оценки качества зерна.
Известно, что предпринимателю объявят предостережение.
— Владелец направил подсолнечник на переработку с использованием технологии, которая лишает карантинные объекты жизнеспособности.
Как предупреждают специалисты, амброзия полыннолистная относится к категории особо опасных сорняков.
— Ее семена могут сохранять жизнеспособность в почве до 40 лет. Растение угнетает культурные посевы и снижает плодородие почвы. Больше всего от сорняка страдают яровые хлеба и пропашные культуры. Амброзия также опасна для здоровья людей. Она вызывает стойкие аллергические реакции.
В региональном Россельхознадзоре напоминают о необходимости проверять семена на соответствие стандартам перед использованием.
