Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 30 октября 2025.
Буюканы.
Ул. Алба-Юлия, 5, A. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 10 — с 09:00 до 17:00.
Ул. Б. Скулень, 9, 9A, Д. и И. Алдя-Теодорович, 19, 21−37, 20, 22−40, 190, Г. Музическу, 6−36, 7−25, Г. Кэлинеску, 1−3, 9−15, 2, 4, И. Л. Караджале, 3−11, 4−10, И. Пеливан, 1−9, 19, 6−10, 16−18, 22/1, 999, М. Лэтэрецу, 5, Милано, 1, Н. Костин, 2−48, 3, 5−35, 39−47, С. Лункевича, 1−3, 7−13, 17, 4−8, С. Рахманинова, 31−55, 42−52, 2−16, 5−11, 11/3, В. Белинского, 85A, 89/1, 91−101 — с 09:30 до 16:00.
Чеканы.
Ул. А. Руссо, 9/3, 9/6, 11/1 — с 09:20 до 16:00.
Рышкановка.
Ул. 8 Марта, 37−63, 71, 75−87, 93, 97, 103, 107, 111−115, 38−114, 118−120, В. Бадиу, 70, Кэлушарь, 10−14, 18, 22−30, 38−48, 13−17, 65, 24−30, 38, 44−48, Конструкторилор, 8−62, 68−76, 82, 86, 35, 39−55, 59−143, 147, пер. Криулень, 8−38, 44−58, 15−25, 31, 35−63, Монтанэ, 10, 14−34, 11, 15−23, Питуличий, 15−29, Подгоренилор, 5, 67, 75A, 75/2, 77/1, 81, 81A, 81B, 81G, 81V, 81/1, 81/2, 85, 91A, 93−97, 76, 76/7, 88A, 94, 94A, 94B, 96−98, 108A, 108B, 110−126, Поштей, 35−35, 78−94, 100, 100A, пер. Поштей, 14 — с 09:20 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.
Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).
Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».
По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).
Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.
Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).