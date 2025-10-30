Собственников жилья предупредили о важном изменении: в реестр недвижимости начали вносить новые данные

С осени 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости начали вносить важные данные, касающиеся прав проживания. Подробности раскрыла в интервью агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
С 1 сентября в реестр включают сведения об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, в том числе бывших супругах. Эти данные фиксируются на момент последнего паевого взноса в жилищный кооператив. Правило действует, если указанные лица были официально зарегистрированы как члены семьи в документах о вселении или имели равные права пользования жильем с членом кооператива.
Для внесения информации в ЕГРН собственник должен подать заявление с приложением подтверждающих документов. Процедура занимает не более пяти рабочих дней. В случае долевой собственности заявление должны подписать все владельцы недвижимости.
Нововведение устанавливает, что любые сделки с жильем, обремененным правом постоянного проживания, теперь требуют нотариального согласия таких лиц. Хотя они не могут самостоятельно распоряжаться недвижимостью, но получают право блокировать сделки.
Юрист отметила, что этот закон защищает права проживающих при отчуждении или залоге жилья. Однако механизм реализации требует доработки, так как обязанность по внесению сведений возложена на собственника, который может отказаться от этого. Манджиева предложила предоставить право самостоятельной подачи заявлений как самим обладателям прав проживания, так и органам местного самоуправления. Это упростит процедуру и обеспечит более надежную защиту интересов всех сторон.
Прежде юрист Руслан Губайдуллин предупредил, что в 2025 году должники при банкротстве рискуют потерять жилье, даже если оно является единственным в их собственности. Как пояснили специалист, несмотря на существующий исполнительский иммунитет, защищающий основное жилье должника, есть несколько исключений, когда квартира или дом могут быть изъяты.
Адвокат Татьяна Овцынова напомнила о новом порядке вступления в наследство. Теперь нотариусы обязаны запрашивать данные из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при оформлении свидетельства о праве на наследство.