Собственников жилья предупредили о важном изменении: в реестр недвижимости начали вносить новые данные

Юрист отметила, что этот закон защищает права проживающих при отчуждении или залоге жилья. Однако механизм реализации требует доработки, так как обязанность по внесению сведений возложена на собственника, который может отказаться от этого. Манджиева предложила предоставить право самостоятельной подачи заявлений как самим обладателям прав проживания, так и органам местного самоуправления. Это упростит процедуру и обеспечит более надежную защиту интересов всех сторон.