Детей много не бывает: в челябинской семье появился на свет 12-й ребенок

Мальчик Александр при рождении весил 2 кг 780 граммов. «Роддом на улице Румянцева для счастливой семьи является домашним: все старшие братья и сестры маленького Саши родились в этих стенах. Такие традиции и безоговорочное доверие — особая ценность для нас! В первые минуты после родов мама сказала: “Каждый раз, как в первый”. Желаем мальчугану богатырского здоровья, а дружной семье — гармонии и счастья», — добавляют в медучреждении.