Детей много не бывает: в челябинской семье появился на свет 12-й ребенок

В челябинской семье появился на свет 12-й ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Историю рассказали в роддоме ГКБ № 6.
«В нашем роддоме появился на свет двенадцатый ребенок в семье Виницких! Многодетная пара — мама Екатерина и папа Андрей», — говорится в коротком комментарии.
Мальчик Александр при рождении весил 2 кг 780 граммов. «Роддом на улице Румянцева для счастливой семьи является домашним: все старшие братья и сестры маленького Саши родились в этих стенах. Такие традиции и безоговорочное доверие — особая ценность для нас! В первые минуты после родов мама сказала: “Каждый раз, как в первый”. Желаем мальчугану богатырского здоровья, а дружной семье — гармонии и счастья», — добавляют в медучреждении.