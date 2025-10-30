Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях Украины

Экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом сообщил энергетический холдинг ДТЭК в своем официальном Telegram-канале.
По информации компании, отключения затронули столицу Украины, а также Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.
«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении ДТЭК.
Одновременно с этим, отмечает украинское издание «Страна», о перебоях в электроснабжении сообщили местные власти многих других регионов Украины.
Немногим ранее о блэкаутах высказался глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже успел найти виноватого в произошедшем. По его словам, вся ответственность лежит на мэре Киева Виталии Кличко. Мол, тот вообще не способен что-либо делать на руководящем посту.