Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях Украины

Немногим ранее о блэкаутах высказался глава киевского режима Владимир Зеленский. Он уже успел найти виноватого в произошедшем. По его словам, вся ответственность лежит на мэре Киева Виталии Кличко. Мол, тот вообще не способен что-либо делать на руководящем посту.