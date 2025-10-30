Мэр Уфы рассказал о благоустройстве улицы Достоевского

У нас продолжается благоустройство по улице Достоевского, мощение по одной из сторон уже завершается. Получилась такая плитка с гранитным напылением. Мы ее апробировали на одном участке на улице Достоевского, кстати, и она достойно отстояла зиму. Будем надеяться, что это решение будет долговечным и качественным.