В Белокатайском районе Башкирии создали новое место для отдыха

Благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Новобелокатае заканчивают благоустройство пляжной и пешеходной зон пруда.
В прошлом году здесь провели освещение, выложили дорожки из лиственницы, отсыпали тропинки гранитным отсевом, обустроили разворотную площадку, песчаный пляж, причал, парковку у родника, площадки для мусора и установили бетонные тумбы.
Сейчас подрядная организация завершает установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства. Около пруда появятся скамейки, урны, кабинки для переодевания, шезлонги, зонтики, спасательная вышка, мангальные зоны и беседки, также будет обустроен пешеходный мост.
«Скоро жители и гости села Новобелокатай смогут наслаждаться современным и комфортным местом для отдыха и досуга», — добавили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.
