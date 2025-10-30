Ричмонд
В Белокатайском районе Башкирии создали новое место для отдыха

В селе Новобелокатай Белокатайского района завершается благоустройство пляжной и пешеходной зон пруда, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии.

Источник: Башинформ

Благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Новобелокатае заканчивают благоустройство пляжной и пешеходной зон пруда.

В прошлом году здесь провели освещение, выложили дорожки из лиственницы, отсыпали тропинки гранитным отсевом, обустроили разворотную площадку, песчаный пляж, причал, парковку у родника, площадки для мусора и установили бетонные тумбы.

Сейчас подрядная организация завершает установку малых архитектурных форм и элементов благоустройства. Около пруда появятся скамейки, урны, кабинки для переодевания, шезлонги, зонтики, спасательная вышка, мангальные зоны и беседки, также будет обустроен пешеходный мост.

«Скоро жители и гости села Новобелокатай смогут наслаждаться современным и комфортным местом для отдыха и досуга», — добавили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Ранее в Стерлитамаке завершилось благоустройство набережной реки Стерли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщал Башинформ.