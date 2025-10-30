Фонтаны в Сочи остановят в начале ноября

Эта ежегодная процедура необходима для защиты сложного оборудования от зимних холодов и обеспечения его бесперебойной работы в будущем. Хотя в некоторых районах города водные каскады уже прекратили свою работу, жители и гости Центрального района смогут насладиться их красотой до начала ноября.