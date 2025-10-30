Началась реабилитация Голубинского пруда на юго-западе Москвы

«Этот пруд был искусственно создан в конце XIX века на территории усадьбы Малое Голубино, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.