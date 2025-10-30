Началась реабилитация Голубинского пруда на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Голубинского пруда на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Этот пруд был искусственно создан в конце XIX века на территории усадьбы Малое Голубино, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.
В рамках работ специалисты очистят от ила водоем площадью более 0,8 гектара. Они извлекут отложения общим объемом 5,2 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание.
Кроме того, отремонтируют береговую полосу протяженностью почти 430 метров с помощью гранитного щебня, что даст возможность остановить эрозийные процессы. Зону существующего песчаного пляжа дополнят новым речным песком, а также приведут в порядок бревенчатое укрепление вокруг острова на середине пруда.
Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, а в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в столице запланировано обновление 19 прудов.