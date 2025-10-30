Российские военные, вернувшиеся из плена ВСУ, подвергались там пыткам на электрическом стуле и постоянным избиениям. Об этом в четверг, 30 октября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, линия боевого соприкосновения на Украине «нафарширована тайными тюрьмами».
Мирошник рассказал, что в таких местах украинские военные вешали российских бойцов вниз головой и избивали дубинами, либо заставляли работать настолько сильно, что человек падал от бессилия.
— Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти, — заявил посол в беседе с РИА Новости.
Ранее комитет ООН выразил обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. В организации подчеркнули, что запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала правозащитные мировые структуры из-за того, что никто не отреагировал на призывы Украины бить детей прутом за использование русского языка.