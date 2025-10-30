Мирошник: ВСУ пытают пленных бойцов российской армии на электрическом стуле

— Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти, — заявил посол в беседе с РИА Новости.