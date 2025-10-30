Ученый Крилли предсказал гибель человечества от ядерной войны

Эксперт по международным отношениям из Университета Глазго Рис Крилли предсказал гибель человечества от ядерного оружия, по его мнению, именно проблема сдерживания сейчас остро стоит перед людьми, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Риски не являются теоретическими: оружие существует, напряженность в отношениях между ядерными государствами усиливается, и, похоже, что государства, обладающие ядерным оружием, все чаще готовы использовать силу, чтобы получить то, что они хотят, угрожая при этом применить ядерное оружие», — заявил изданию ученый.
По его словам, даже относительно ограниченная ядерная война будет означать конец существования человечества. Используя современные климатические модели, исследователи уже продемонстрировали, что обмен ядерными ударами ввергнет планету в «малый ледниковый период», который продлится тысячи лет.
Крилли также отметил, что человечеству угрожают и климатические изменения, однако это вялотекущий процесс в отличие от ядерной войны.
«Ключевое различие заключается во времени: изменение климата разворачивается на протяжении десятилетий. Ядерная война может положить конец цивилизации в течение нескольких часов», — подчеркнул исследователь.
Ранее британцы и американцы высмеяли Трампа после его слов о ядерных испытаниях.