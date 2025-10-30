Багреева: 527 млн руб. сэкономил федеральный проект пищевой промышленности

Отдельные результаты тоже впечатляют. Например, «Гастрономическая Академия Рожниковского» усовершенствовала производственный процесс, автоматизировала часть операций, провела переналадку оборудования, и теперь выпускает на 20% больше готовых вторых блюд, чем раньше. Компания «Меренга» улучшила логистику внутри цеха и стандартизировала хранение полуфабрикатов, благодаря чему время производства одной партии бисквитных тортов сократилось на 14%. А «Злаки на завтра» с помощью инструментов федпроекта ускорили перемещение продукции в цехе, внедрили быструю переналадку оборудования и изменили систему мотивации персонала. В результате объем производства батончиков мюсли вырос на 15% — до 139 в минуту.