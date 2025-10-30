Багреева: 527 млн руб. сэкономил федеральный проект пищевой промышленности

В федеральном проекте «Производительность труда» участвуют 28 предприятий столичной пищевой промышленности, из них 24 компании уже завершили активную фазу проекта и почти на четверть повысили эффективность своей работы, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По словам заммэра, федеральный проект «Производительность труда» является одной из мер поддержки столичной промышленности, в том числе производителей продуктов питания. С помощью бережливых технологий предприятия пищепрома оптимизируют производственные процессы, выстраивают логистику поставок, внедряют стандарты логистику эффективной организации рабочих мест.
«Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22% и сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федпроекте составил 527 млн рублей», — привела общие результаты по отрасли Багреева.
Отдельные результаты тоже впечатляют. Например, «Гастрономическая Академия Рожниковского» усовершенствовала производственный процесс, автоматизировала часть операций, провела переналадку оборудования, и теперь выпускает на 20% больше готовых вторых блюд, чем раньше. Компания «Меренга» улучшила логистику внутри цеха и стандартизировала хранение полуфабрикатов, благодаря чему время производства одной партии бисквитных тортов сократилось на 14%. А «Злаки на завтра» с помощью инструментов федпроекта ускорили перемещение продукции в цехе, внедрили быструю переналадку оборудования и изменили систему мотивации персонала. В результате объем производства батончиков мюсли вырос на 15% — до 139 в минуту.
Напомним, что в 2022 — 2024 годах в Москве реализовывался национальный проект «Производительность труда». С 2025 года столичные компании продолжают повышать производительность труда в рамках федерального проекта «Производительность труда», который стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Москве федпроект реализуется за счет средств бюджета города. По словам столичного мэра Сергея Собянина, до 2030 года участниками проекта должны стать больше 800 предприятий Москвы.