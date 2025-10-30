«Опера» из Башкирии поймали за распространением гостайны: на него уже завели «уголовку»

В Башкирии выявили бывшего полицейского, сообщившего секретные сведения лицу, не имевшему доступа к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.
По данным силовиков, в период с сентября по декабрь 2022 года 38-летний оперуполномоченный систематически информировал жителя Уфы о проводимых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях. Таким образом, постороннему лицу были раскрыты организация, методы и тактика работы правоохранительных органов.
Согласно заключению экспертизы, разглашенные сведения являются достоверными, составляют государственную тайну и имеют степень секретности «секретно».
В настоящее время «опер» уволен из органов внутренних дел. На него завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».
— Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности, — сообщает ФСБ.
