«Опера» из Башкирии поймали за распространением гостайны: на него уже завели «уголовку»

ФСБ Башкирии выявила распространявшего гостайну полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выявили бывшего полицейского, сообщившего секретные сведения лицу, не имевшему доступа к государственной тайне. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

По данным силовиков, в период с сентября по декабрь 2022 года 38-летний оперуполномоченный систематически информировал жителя Уфы о проводимых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях. Таким образом, постороннему лицу были раскрыты организация, методы и тактика работы правоохранительных органов.

Согласно заключению экспертизы, разглашенные сведения являются достоверными, составляют государственную тайну и имеют степень секретности «секретно».

В настоящее время «опер» уволен из органов внутренних дел. На него завели уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны».

— Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности, — сообщает ФСБ.

