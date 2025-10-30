В Воронеже обнаружили нелегальное кладбище домашних животных

Воронежцы опубликовали в соцсетях фото стихийного кладбища домашних животных у железнодорожной станции Западный поселок в Советском районе. Судя по снимкам, здесь уже около десятка могил, в которых захоронены собаки, кошки и даже хомяки. Есть даже дорогие гранитные памятники с фотографиями и указанием кличек.