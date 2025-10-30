Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже обнаружили нелегальное кладбище домашних животных

Оно находится на окраине Советского района.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцы опубликовали в соцсетях фото стихийного кладбища домашних животных у железнодорожной станции Западный поселок в Советском районе. Судя по снимкам, здесь уже около десятка могил, в которых захоронены собаки, кошки и даже хомяки. Есть даже дорогие гранитные памятники с фотографиями и указанием кличек.

Однако, по закону, на территории Воронежской области запрещено захоронение в землю животных. Они являются биологическими отходами и должны утилизироваться с соблюдением требований эпидемиологической безопасности — кремироваться или утилизироваться на специальных заводах.