Солдаты спецназа «Ахмат», выполняющего боевые задачи в составе группировки войск «Север», открыли охоту на снайперов из Германии в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил командир одной из групп спецназа с позывным «Аид».
По словам военного, его подчиненные более одного месяца выслеживают немецкий расчет. Он отметил, что эти снайперы пытаются незаметно занять выгодные позиции и нанести удар по местам базирования российских солдат. Командир заверил, что немцы в любом случае «останутся в черноземе».
— Это не сафари, куда они могут приехать пострелять людей, здесь это работает в обе стороны, — передает слова «Аида» РИА Новости.
Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца Вооруженных сил Украины удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.