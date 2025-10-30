В Волчанске откроют дневной стационар в новом здании

В свердловских муниципалитетах продолжают ремонтировать медучреждения. 29 октября ход работ в Серове, Карпинске, Волчанске и Североуральске оценила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Во время поездки она посетила здание дневного стационара в Волчанске, однако оно находится в аварийном состоянии. Тогда было принято решение отрыть дневной стационар в новом месте. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.
— Аварийное здание нет смысла восстанавливать, его нужно только сносить. Поскольку большая часть горожан проживает вокруг микрорайона, где расположен медгородок, то именно в этом периметре мы либо модуль поставим, либо приобретем здание, расположенное рядом, — отметила Татьяна Савинова.
В Североуральске две поликлиники отремонтируют к февралю 2026 года, а флюорографический кабинет заработает уже в декабре. Для больницы в Карпинске к середине осени 2026 года приобретут новый компьютерный томограф. В больнице в Серове в следующем году сделают ремонт приемного покоя, а так же в ближайший месяц приобретут лапароскопическую стойку для хирургии и гинекологии.