В Волчанске откроют дневной стационар в новом здании

В Североуральске две поликлиники отремонтируют к февралю 2026 года, а флюорографический кабинет заработает уже в декабре. Для больницы в Карпинске к середине осени 2026 года приобретут новый компьютерный томограф. В больнице в Серове в следующем году сделают ремонт приемного покоя, а так же в ближайший месяц приобретут лапароскопическую стойку для хирургии и гинекологии.