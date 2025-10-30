Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волчанске откроют дневной стационар в новом здании

В Свердловской области продолжают модернизировать медучреждения.

Источник: Комсомольская правда

В свердловских муниципалитетах продолжают ремонтировать медучреждения. 29 октября ход работ в Серове, Карпинске, Волчанске и Североуральске оценила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Во время поездки она посетила здание дневного стационара в Волчанске, однако оно находится в аварийном состоянии. Тогда было принято решение отрыть дневной стационар в новом месте. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

— Аварийное здание нет смысла восстанавливать, его нужно только сносить. Поскольку большая часть горожан проживает вокруг микрорайона, где расположен медгородок, то именно в этом периметре мы либо модуль поставим, либо приобретем здание, расположенное рядом, — отметила Татьяна Савинова.

В Североуральске две поликлиники отремонтируют к февралю 2026 года, а флюорографический кабинет заработает уже в декабре. Для больницы в Карпинске к середине осени 2026 года приобретут новый компьютерный томограф. В больнице в Серове в следующем году сделают ремонт приемного покоя, а так же в ближайший месяц приобретут лапароскопическую стойку для хирургии и гинекологии.