Жители Невьянска боятся остаться этой зимой без детской поликлиники

В Центральной районной больнице Невьянска из-за масштабного ремонта до сих пор нет отопления.

Источник: Аргументы и факты

Жители свердловского города Невьянска всерьез обеспокоены затянувшимся ремонтом в Центральной районной больнице. Уже несколько месяцев пациентам приходится искать входы в поликлиники и специалистов, которых то и дело перекидывают не только из кабинета в кабинет, а даже в разные здания.

Сейчас молодые родители очень обеспокоены состоянием детской поликлиники, в которой должны были поменять систему отопления. Прием детей ведут в здании взрослой поликлиники, а на вопрос, когда закончится ремонт, сетуют на недобросовестного подрядчика, затянувшего сроки.

На одном из аппаратных совещаний, которые проходят каждый понедельник в администрации, главный врачу Невьянской ЦРБ Волков, отвечая на вопрос про ремонт поликлиники, пояснил что подрядчик не выходит на объект уже два месяца, ситуация стоит на контроле у прокуратуры и министерства здравоохранения, что будет расторжение контракта с подрядчиком.

«Скоро начнутся морозы, здание детской поликлиники без отопления, а во взрослой, где прием детей ведется на втором этаже, нет элементарных условий дя приема деток с ограниченными возможностями здоровья. А нам говорят, что придется проводить новый аукцион и искать нового подрядчика, а ремонт может затянуться еще на год», — сетует жительница Невьянска Марина.

Горожане уже готовят письма и обращения в областной минздрав и готовы писать губернатору Денису Паслеру, чтобы он обратил внимание на сложившуюся ситуацию.