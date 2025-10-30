Жители Невьянска боятся остаться этой зимой без детской поликлиники

Жители свердловского города Невьянска всерьез обеспокоены затянувшимся ремонтом в Центральной районной больнице. Уже несколько месяцев пациентам приходится искать входы в поликлиники и специалистов, которых то и дело перекидывают не только из кабинета в кабинет, а даже в разные здания.
Сейчас молодые родители очень обеспокоены состоянием детской поликлиники, в которой должны были поменять систему отопления. Прием детей ведут в здании взрослой поликлиники, а на вопрос, когда закончится ремонт, сетуют на недобросовестного подрядчика, затянувшего сроки.
На одном из аппаратных совещаний, которые проходят каждый понедельник в администрации, главный врачу Невьянской ЦРБ Волков, отвечая на вопрос про ремонт поликлиники, пояснил что подрядчик не выходит на объект уже два месяца, ситуация стоит на контроле у прокуратуры и министерства здравоохранения, что будет расторжение контракта с подрядчиком.
«Скоро начнутся морозы, здание детской поликлиники без отопления, а во взрослой, где прием детей ведется на втором этаже, нет элементарных условий дя приема деток с ограниченными возможностями здоровья. А нам говорят, что придется проводить новый аукцион и искать нового подрядчика, а ремонт может затянуться еще на год», — сетует жительница Невьянска Марина.
Горожане уже готовят письма и обращения в областной минздрав и готовы писать губернатору Денису Паслеру, чтобы он обратил внимание на сложившуюся ситуацию.