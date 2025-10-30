Жители Невьянска боятся остаться этой зимой без детской поликлиники

На одном из аппаратных совещаний, которые проходят каждый понедельник в администрации, главный врачу Невьянской ЦРБ Волков, отвечая на вопрос про ремонт поликлиники, пояснил что подрядчик не выходит на объект уже два месяца, ситуация стоит на контроле у прокуратуры и министерства здравоохранения, что будет расторжение контракта с подрядчиком.