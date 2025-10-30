Shot: Брата певца Ивана Дорна разыскивают российские судебные приставы

Брата украинского певца Ивана Дорна Илью разыскивают российские судебные приставы. Об этом в четверг, 30 октября, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, родственник артиста проживает в Башкирии и больше года не оплачивает коммунальные услуги.
Сообщается, что Илья Дорн задолжал 74,3 тысячи рублей. Он владеет квартирой в городе Бирске площадью около 33 квадратов — за нее он не платит больше года, из-за чего его объявила в розыск ФССП.
Сейчас Илья живет в Уфе — там он открыл танцевальную студию. За занятия он берет от 8,5 тысячи рублей.
В беседе с Telegram-каналом Дорн отрекся от своего брата-музыканта, также он сменил фамилию в соцсетях. При этом несколько лет назад он участвовал в шоу «Танцы», где его поддерживал певец.
Суд в Москве ранее постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с актрисы Дарьи Мороз. Был вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Фонд капремонта многоквартирных домов подавал в суд два иска к артистке, оба требования были удовлетворены.