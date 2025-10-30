Омичек собираются штрафовать за фиктивное оформление статуса матери-одиночки

В России разрабатывают меры против злоупотреблений статусом одинокого родителя. Для омичек, как и для остальных жительниц страны, могут ввести штрафы за умышленное сокрытие данных отца в документах ребенка для получения пособий и льгот.
Авторы инициативы подчеркивают, что такие действия нарушают права детей на установление происхождения и получение содержания от обоих родителей. В текущем законодательстве отсутствует понятие «мать-одиночка». Юридически корректным термином считается «одинокий родитель», который используется в Трудовом и Налоговом кодексах.
Согласно данным Омскстата, в регионе насчитывается 7 894 мужчины и 62 810 женщин, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних. Методика проверки достоверности сведений о семейном положении пока не разработана.
Ранее мы сообщили, что омскому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей, украденных мошенниками.