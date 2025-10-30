Ричмонд
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичек собираются штрафовать за фиктивное оформление статуса матери-одиночки

Нередки случаи сокрытия информации об отце для получения льгот.

Источник: Комсомольская правда

В России разрабатывают меры против злоупотреблений статусом одинокого родителя. Для омичек, как и для остальных жительниц страны, могут ввести штрафы за умышленное сокрытие данных отца в документах ребенка для получения пособий и льгот.

Авторы инициативы подчеркивают, что такие действия нарушают права детей на установление происхождения и получение содержания от обоих родителей. В текущем законодательстве отсутствует понятие «мать-одиночка». Юридически корректным термином считается «одинокий родитель», который используется в Трудовом и Налоговом кодексах.

Согласно данным Омскстата, в регионе насчитывается 7 894 мужчины и 62 810 женщин, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних. Методика проверки достоверности сведений о семейном положении пока не разработана.

Ранее мы сообщили, что омскому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей, украденных мошенниками.