CNN: самого молодого президента в мире депортировали из собственной страны

20-летний Дэниел Джексон, уже являющийся гражданином Британии и Австралии, вдохновился опытом предшественников и в 2023 году основал свою страну на так называемой «ничьей земле». Такие территории в мире встречаются крайне редко и появляются, как правило, в результате неразрешенных территориальных споров. Одним из таких участков оказалась земля вдоль реки Дунай на хорватско-сербской границе. Об этом сообщает телеканал CNN.