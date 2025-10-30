CNN: самого молодого президента в мире депортировали из собственной страны

20-летний Дэниел Джексон, уже являющийся гражданином Британии и Австралии, вдохновился опытом предшественников и в 2023 году основал свою страну на так называемой «ничьей земле». Такие территории в мире встречаются крайне редко и появляются, как правило, в результате неразрешенных территориальных споров. Одним из таких участков оказалась земля вдоль реки Дунай на хорватско-сербской границе. Об этом сообщает телеканал CNN.
Парень объявил себя президентом «Свободной Республики Вердис», или «Кармана 3», как она обозначена на международных картах. Таким образом, стал самым молодым национальным президентом в мире. Микрогосударство, на которое он претендует, расположено на песчаных берегах необитаемого участка земли площадью 124 акра вдоль Дуная. Кроме леса и кустарникового пляжа, там нет почти ничего.
Государство Джексона площадью в полквадратного километра немногим больше Ватикана, но у него уже было около 400 «граждан». Парень искренне верил, что его молодая «республика» может стать суверенным национальным государством с международным признанием.
Однако всего через несколько дней после того, как он с «гражданами» установил в песках свой бело-голубой полосатый флаг в песках Кармана 3 произошел первый «национальный» кризис: приехала хорватская полиция и депортировала его.
Власти Хорватии объяснили, что их законодательство трактует действия Джексона как провокацию, не имеющую под собой никаких оснований в законе". Она заявила, что выполняет свои обязательства по охране своей внешней границы и границы многонациональной Шенгенской зоны Европы.
«Мы продолжаем управлять из изгнания. Мы будем постоянно стремиться вернуться на землю и быть готовыми вернуться на землю», — не теряя надежды заявляет самый молодой президент в мире.
