Серебряков* хранил бомбу для подрыва офицера МО в Битцевском лесу под меткой Z

Напомним, 24 июля 2024 года на севере Москвы подорвали автомобиль с сотрудником Министерства обороны РФ и его женой. В результате водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. Подрывник Евгений Серебряков* сбежал в Турцию, но в тот же день был задержан. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.