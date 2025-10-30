Ричмонд
Трехлетнее наставничество для молодых нижегородских врачей могут сократить

Точные сроки определит Минздрав РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области может сократиться срок трехлетнего наставничества для молодых врачей после окончания вуза. Соответствующие поправки будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы 30 октября, передает главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, изначально планировалось, что выпускники медицинских и фармацевтических вузов, получившие первичную аккредитацию, должны будут отработать три года под наставничеством в медицинских учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы государственных гарантий.

По словам Никонова, вузы не планируют кардинально менять структуру мест для обучения: 70% останутся целевыми, 30% — бюджетными, при этом полностью целевой станет только ординатура.

Точные сроки сокращения наставничества пока не определены — соответствующее решение должен принять Минздрав РФ. При этом для фармацевтов и провизоров наставничество отменят полностью. Никонов также отметил, что создание условий для трудоустройства целевиков теперь полностью передается регионам.