Трехлетнее наставничество для молодых нижегородских врачей могут сократить

В Нижегородской области может сократиться срок трехлетнего наставничества для молодых врачей после окончания вуза. Соответствующие поправки будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы 30 октября, передает главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Напомним, изначально планировалось, что выпускники медицинских и фармацевтических вузов, получившие первичную аккредитацию, должны будут отработать три года под наставничеством в медицинских учреждениях, оказывающих помощь в рамках программы государственных гарантий.
По словам Никонова, вузы не планируют кардинально менять структуру мест для обучения: 70% останутся целевыми, 30% — бюджетными, при этом полностью целевой станет только ординатура.
Точные сроки сокращения наставничества пока не определены — соответствующее решение должен принять Минздрав РФ. При этом для фармацевтов и провизоров наставничество отменят полностью. Никонов также отметил, что создание условий для трудоустройства целевиков теперь полностью передается регионам.