Мэр Березников пообещал жителям новый музей

«Планируем создать в Березниках музей, посвященный Алексею Решетову. Под выставочную площадку полностью задействуем помещение музея книжной культуры и литературы “Алконост”. Сейчас здесь лишь небольшая экспозиция о жизни талантливого березниковца. Существенно расширим и дополним ее», — написал Казаченко в соцсети «ВКонтакте».