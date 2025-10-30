Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что его пенсия составляет 60 тысяч рублей

Заслуженный артист России и иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что получает пенсию в размере около 60 тысяч рублей и доволен ее уровнем. Этим артист цирка поделился в интервью с «Газетой.Ru».
«Я получаю около 60 тысяч. Честно говоря, я даже не знаю, какая-то приличная пенсия приходит, как заслуженному артисту. А до звания заслуженного артиста у меня была очень маленькая пенсия, крошечная. Я бы на нее вообще жить не смог бы, если бы не тот золотой фонд, который я с годами накопил», — сказал иллюзионист.
Акопян отметил, что многие его коллеги сталкиваются с финансовыми трудностями, особенно те, кто не получил звания или уже не может работать. Сам артист накопил средства благодаря активной гастрольной деятельности.
Ранее KP.RU писал, что актер Дмитрий Нагиев рассказал, что, по его подсчетам, размер его будущей пенсии окажется довольно скромным — не более 20 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что имеет собственные сбережения, однако не уверен, что их хватит для сохранения привычного уровня жизни.