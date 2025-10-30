В Самаре полиция начнет проверять посещаемость школы детьми иностранцев

Сведения о несовершеннолетних иностранцах станут приходить через единую систему электронного взаимодействия. С 1 января 2025 года иностранцы обязаны обеспечивать законность проживания своих детей в России и возможность получения ими основного общего образования. Нарушителей может ждать решение о нежелательности пребывания в РФ.