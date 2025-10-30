Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей для поощрения сотрудников мэрии района

«О предоставлении в 2025 году иной дотации… Предоставить в 2025 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету муниципального округа Пуровский район в размере три миллиона рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в номинации “Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений”» — написано в постановлении на сайте правительства ЯНАО.