Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей для поощрения сотрудников мэрии района

Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей на поощрение достижений муниципальной управленческой команды Пуровского района. Сотрудники администрации выиграли в ежегодном конкурсе «Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений».

Команда мэрии пуровского района победила в конкурсе «Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений».

Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей на поощрение достижений муниципальной управленческой команды Пуровского района. Сотрудники администрации выиграли в ежегодном конкурсе «Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений».

«О предоставлении в 2025 году иной дотации… Предоставить в 2025 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету муниципального округа Пуровский район в размере три миллиона рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд в номинации “Лучшие в сфере имущественно-земельных отношений”» — написано в постановлении на сайте правительства ЯНАО.

Уточняется, что половина выделенных средств пойдет на поощрение муниципальной управленческой команды и повышение уровня профессионального развития. Остальные же деньги направят на развитие сферы управления (гранты) участникам и материально-техническое оснащение объектов, изготовление особого знака отличия «Я лучший» или сувенирной продукции с указанным знаком отличия.