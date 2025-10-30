Тюмень получит огромный спорткомплекс с футбольным манежем

В Тюмени в районе КПД на улице Одесская откроют крупный футбольный манеж «Патриот». Проект предполагает создание двухэтажного спорткомплекса и корпуса для волейбола и баскетбола. Как сообщили в региональном департаменте спорта, строительство запланировано на 2028 год.