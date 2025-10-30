Улицы около стадиона в Воронеже перекроют 30 октября

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, парковку на улицах около стадиона в Советском района запретят уже с 18 часов. Под ограничения попадет участок улицы Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой. Также автомобилистам нельзя будет оставить машины на улице Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.



А вот движение запретят уже с 13 часов. Ограничения будут действовать на улице Маршака, от дома № 18А до перекрестка с улицей Домостроителей. Снять все запреты должны также сегодня, 30 октября, в 22 часа 30 минут. Что касается маршрутов автобусов, то они на время ограничений они будут выглядеть следующим образом: