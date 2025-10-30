Улицы около стадиона в Воронеже перекроют 30 октября

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, парковку на улицах около стадиона в Советском района запретят уже с 18 часов. Под ограничения попадет участок улицы Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой. Также автомобилистам нельзя будет оставить машины на улице Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
А вот движение запретят уже с 13 часов. Ограничения будут действовать на улице Маршака, от дома № 18А до перекрестка с улицей Домостроителей. Снять все запреты должны также сегодня, 30 октября, в 22 часа 30 минут. Что касается маршрутов автобусов, то они на время ограничений они будут выглядеть следующим образом:
- № 12, 54, 72 — автобусы проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
- № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении -с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
- № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
- № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
- № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № С70, 20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.