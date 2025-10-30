«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром

Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта. Об этом заявил астрофизик из Гарварда Ави Леб.
По его данным, 3I/ATLAS уже пролетел половину Солнечной системы, однако его странная траектория вызывает вопросы о внеземном происхождении.
Леб отметил, что объект достигнет ближайшего расстояния к Земле 19 декабря 2025 года. Именно тогда, по мнению ученого, исследователи смогут выяснить происхождение данного объекта.
— Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS «троянским конем», внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя, — написал исследователь в своем блоге.
