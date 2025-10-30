«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром

Среди других интересных открытий в космической сфере — ученые предположили, что сигнал GW190521, который был зафиксирован в 2019 году, может иметь происхождение из другой Вселенной. В отличие от других гравитационных волн, он был очень коротким, продлившись десятую долю секунды, и не содержал типичной фазы сближения, что заставило исследователей искать нестандартные объяснения.