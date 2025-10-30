Юрист Манджиева сообщила владельцам жилья о новых правилах внесения данных в ЕГРН

Новые важные данные с 1 сентября стали вноситься в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Отныне в нем будет фиксироваться информация об отказниках от приватизации, а также о членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
По словам эксперта, теперь будут учитываться как нынешние, так и бывшие члены семьи собственника кооперативного жилья, имевшие право на проживание. Это касается случаев, когда на момент полной выплаты пая эти лица были официально указаны в ордере на вселение, решении общего собрания кооператива или были вселены по решению суда.
Собственник жилья может внести эти данные в ЕГРН в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право проживания, например, договор приватизации, ордер, решение кооператива. Если жилье находится в долевой собственности, заявление должны подать все совладельцы.
Важным нововведением является то, что любые сделки с недвижимостью, на которую распространяется право пожизненного проживания, теперь потребуют нотариального согласия лиц, обладающих этим правом. Они не смогут продать или заложить жилье без их ведома, но имеют возможность заблокировать сделку.
— Закон очень долгожданный, ведь он защищает бывших собственников от возможного ущемления их прав при отчуждении недвижимости или при залоге недвижимости. Но реализация немного не продумана, поскольку обязывает самого собственника внести такие сведения в ЕГРН, — передает слова Манджиевой «Прайм».
