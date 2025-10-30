Юрист Манджиева сообщила владельцам жилья о новых правилах внесения данных в ЕГРН

По словам эксперта, теперь будут учитываться как нынешние, так и бывшие члены семьи собственника кооперативного жилья, имевшие право на проживание. Это касается случаев, когда на момент полной выплаты пая эти лица были официально указаны в ордере на вселение, решении общего собрания кооператива или были вселены по решению суда.