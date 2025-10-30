В Омске кладбищенского вора приговорили к обязательным работам

Павлоградский райсуд вынес обвинительный приговор 52-летнему жителю Омской области, виновному в серии краж с кладбищ. Мужчину осудили по четырем эпизодам уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщила прокуратура региона 30 октября.
Следствие установило, что в период с мая по июнь 2025 года фигурант похитил с территорий кладбищ металлические оградки и памятники, состоящие из стел и тумб. Злоумышленник использовал для совершения преступлений свою профессиональную деятельность — подсудимый занимался установкой указанных конструкций, что позволяло ему беспрепятственно находиться на кладбищах.
Сибиряк полностью признал свою вину в хищениях и добровольно возместил причиненный ущерб в размере 75 тысяч рублей. Вору назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу.
