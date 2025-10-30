В Омске кладбищенского вора приговорили к обязательным работам

Следствие установило, что в период с мая по июнь 2025 года фигурант похитил с территорий кладбищ металлические оградки и памятники, состоящие из стел и тумб. Злоумышленник использовал для совершения преступлений свою профессиональную деятельность — подсудимый занимался установкой указанных конструкций, что позволяло ему беспрепятственно находиться на кладбищах.