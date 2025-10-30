В Воронежской области изъяли более 200 кг опасной выпечки

Продукция имела истекшие сроки годности, отсутствующую маркировку и не сопровождалась документами, подтверждающими ее качество и безопасность.



В ходе рейда было выявлено 269 нарушений у 118 хозяйствующих субъектов, наложено 102 административных штрафа на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.



Годом ранее, в октябре 2024 года, в Воронежской области обнаружили и изъяли из продажи более 90 кг некачественного хлеба.



Специалисты Роспотребнадзора напомнили потребителям основные правила выбора и хранения хлебной продукции. Рекомендуется приобретать хлеб и кондитерские изделия только в стационарных торговых предприятиях, где соблюдаются условия хранения. Не следует покупать хлеб впрок — лучше рассчитывать объем продукции только на очередной прием пищи или на период, не превышающий установленные сроки годности, которые для хлебобулочных изделий составляют в среднем 36−48 часов. Для правильного хранения хлеба рекомендуется использовать воздухопроницаемую хлебницу или тканевый мешок, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Хлебницы необходимо регулярно мыть и дезинфицировать уксусным раствором не реже двух раз в неделю.