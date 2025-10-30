Дуров анонсировал запуск новой децентрализованной сети Cocoon

На форуме Blockchain Life 2025, который прошёл в Дубае, Павел Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon. Эта сеть объединит блокчейн, искусственный интеллект и социальные сети.
По словам Дурова, поддерживать работу сети будут GPU-майнеры, которые будут получать вознаграждение в Toncoin (TON). Разработчики приложений смогут использовать недорогие вычисления на базе искусственного интеллекта. Все пользователи сети смогут пользоваться ИИ на условиях анонимности.
Дуров подчеркнул, что создание такой сети обусловлено необходимостью предоставить людям доступ к ИИ, который не принадлежит корпорациям или правительствам. В сети Cocoon пользователи смогут взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая свои конфиденциальные данные централизованным поставщикам.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз едва не лишил жителей Франции гарантий конфиденциальности переписки, продвигая концепцию мониторинга личных сообщений в мессенджере.