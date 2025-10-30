«Россия — спортивная держава»: Самара примeт мeждународный форум

Для Николая эти соревнования в Самаре не станут первыми. Ранее на «Кубке Защитников Отечества» во Владимирской области он занял первое место по плаванию и третье по пауэрлифтингу в весовой категории до 107 кг. А на Всероссийском кубке «СВОих» по плаванию он стал быстрейшим на дистанции 50 м вольным стилем (среди людей с поражением ОДА).