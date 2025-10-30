«Россия — спортивная держава»: Самара примeт мeждународный форум

С 5 по 7 ноября в Самаре пройдет Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». На нем будут говорить о развитии детского и юношеского спорта, адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также об укреплении и налаживании связей с международными организациями.
Сорeвнования и мастeр-классы чeмпионов.
Мероприятиe проводится с 2009 года, его уже принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово, Пермь и Уфа. В этом году мероприятие будет посвящено укреплению спортивного суверенитета России и достижению национальных целей с помощью спорта. Особое внимание будет уделено реабилитации участников СВО.
Развитие адаптивного спорта для людей с ОВЗ, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО — это важные направления государственной программы «Спорт России». Ее главные задачи — повышение качества жизни россиян и популяризация массового спорта. К 2030 году к регулярным занятиям спортом планируется привлечь 70% жителей страны (сейчас этот показатель — 60,3%).
В программе форума — ряд спортивных мероприятий, в числе которых Всероссийские открытые соревнования по плаванию «Кубок защитников Отечества». Они пройдут 6 ноября. Более 100 ветеранов боевых действий и участников СВО будут соревноваться на дистанции 50 м вольным стилем. Предусмотрены четыре категории: «абсолютный зачет», «лица с нарушением зрения», «лица с частичным нарушением опорно-двигательного аппарата», «лица с полным нарушением опорно-двигательного аппарата».
Мастер-классы для участников проведут известные пловцы: чемпион мира и Европы Андрей Арбузов, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, призеры Олимпийских игр Александр Красных, Анастасия Фесикова и Максим Недосеков, чемпион мира Андрей Николаев.
Рязанская область.
Во Всероссийских открытых соревнованиях по плаванию «Кубок защитников Отечества» в категории «частичное нарушение опорно-двигательного аппарата» примет участие гвардии капитан Николай Тимофеев, стажер Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках программы «Герои62», член сборной команды Рязанской области по спорту людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), преподаватель кафедры военно-политической работы в войсках (силах) Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Для Николая эти соревнования в Самаре не станут первыми. Ранее на «Кубке Защитников Отечества» во Владимирской области он занял первое место по плаванию и третье по пауэрлифтингу в весовой категории до 107 кг. А на Всероссийском кубке «СВОих» по плаванию он стал быстрейшим на дистанции 50 м вольным стилем (среди людей с поражением ОДА).
25 июля в Рязанской области была создана Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб ветеранов СВО», и Николай Тимофеев стал его председателем. Тренировки для участников клуба организуют при участии Минспорта Рязанской области, Ассоциации ветеранов СВО и Фонда «Защитники Отечества». На базе государственных и муниципальных учреждений отрасли герои занимаются плаванием, легкой атлетикой, настольным теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой, спортивным метанием ножа, рукопашным боем, пауэрлифтингом и другими видами спорта.
Также они активно участвуют во всероссийских физкультурно-массовых мероприятиях, таких как Лыжня России, Кросс нации, Всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа «Есенинский турнир», выполняют нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
На Всероссийских соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске, Туле, Коврове и Улан-Удэ рязанские ветераны добились успеха: на их счету семь золотых, четыре серебряных и девять бронзовых медалей.
Самарская область.
В Самарской области живет уникальный спортсмен Дмитрий Худошин. В 2024 году в Уфе на турнире по пауэрлифтингу «Герои нашего времени», входящем в программу форума «Россия — спортивная держава», он завоевал золотую медаль. В том же году в составе сборной Приволжского и Южного федеральных округов Дмитрий победил на Всероссийских футбольных соревнованиях для ампутантов «Герои нашего времени» и был назван лучшим игроком турнира.
В этом сезоне он выступает в основном составе следж-хоккейного клуба «Лада». А в ближайших планах — дебютное выступление на соревнованиях по плаванию «Кубок защитников Отечества» в Самаре. Под руководством мастера спорта СССР, руководителя областного Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Светланы Кузьминой Дмитрий почти ежедневно тренируется в бассейне самарского спортивного комплекса «Маяк».
У мужчины поражение опорно-двигательного аппарата. Дмитрий Худошин — ветеран СВО, он награжден орденом Мужества, медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За боевые отличия» и благодарностью от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Владимировича Путина. Дмитрий работает в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества» прикомандированным сотрудником от военного комиссариата.
В числе мероприятий спортивной программы форума, которая продлится с 31 октября по 7 ноября, — третий круг чемпионата России по следж-хоккею «Герои нашего времени». В дивизионе «Лига Героев» будут соревноваться восемь команд, сформированных из спортсменов-паралимпийцев и ветеранов специальной военной операции, показавших высокие результаты на отборочных соревнованиях. Четыре сильнейшие команды этого этапа выйдут в финал, где поборются за звание чемпиона России, Кубок «Герои нашего времени» и призовой фонд.
Приморский край.
В третьем круге чемпионата России по следж-хоккею «Герои нашего времени» примет участие приморская команда «Союз», в состав которой входят ветераны специальной военной операции, награжденные орденами и медалями за проявленные на передовой мужество и доблесть. Команда была создана в 2023 году и уже успела заявить о себе на высоком уровне.
В прошлом году она трижды становилась призером всероссийских турниров: в июле — бронза Всероссийского турнира по следж-хоккею среди ветеранов СВО «Герои нашего времени» в Туле, в октябре — серебро Всероссийских соревнований «Герои нашего времени» по следж-хоккею среди ветеранов специальной военной операции в Ярославле, в декабре — бронза чемпионата России среди команд второго дивизиона «Лига Героев» в Дзержинске Нижегородской области.
В апреле 2025 года команда одержала победу на международном фестивале по адаптивному хоккею, который проходил на олимпийских аренах федеральной территории «Сириус». Также команда «Союз» приняла участие во всероссийских соревнованиях под эгидой Паралимпийского комитета России — кубок по следж-хоккею «Герои нашего времени» среди участников СВО. Эти соревнования впервые прошли в сентябре — в рамках спортивной программы X Восточного экономического форума во Владивостоке.
Два игрока — вратарь Вячеслав Суслов и капитан команды Антон Гагарин, кавалер ордена Мужества, — приняли участие в учебно-тренировочных сборах по следж-хоккею, которые организовал Паралимпийский комитет России.
Московская область.
В состав следж-хоккейной команды «Гвардия» из Московской области входят 11 спортсменов-участников СВО, награжденных орденами и медалями за боевые заслуги. Эти хоккеисты также готовятся выступить в третьем круге чемпионата России по следж-хоккею «Герои нашего времени» в Самаре.
Михаил Трифонов — в прошлом профессиональный хоккеист. Десять лет назад он лишился обеих ног. Пройдя реабилитацию и установку протезов, Михаил начал заниматься следж-хоккеем. В 2024 году на базе «Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8» Московской области он создал команду, в которую вошли участники специальной военной операции, прошедшие восстановление после тяжелых ранений. Идею создания клуба «Гвардия» поддержали губернатор Московской области Андрей Воробьев и Министерство спорта России.
Капитаном команды стал Владимир Рекечинский, награжденный орденом Мужества и знаком «Народный фронт. Все для победы». Он служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был ранен и потерял ногу.
Тренер команды — Константин Ильин. Он имеет профильное тренерское образование и опыт игры в ведущих хоккейных клубах МХЛ, таких как «Одинцово», «Кристалл-Электросталь», «Динамо-Балашиха», «Атланты».
В сезоне 2024/2025 следж-хоккейный клуб «Гвардия» выступил в нескольких турнирах. В Ижевске (Удмуртская Республика) на первом этапе чемпионата России команда заняла 9-е место; в Дзержинске (Нижегородская область) в «Лиге героев» на третьем этапе чемпионата России — разделила 4-е и 5-е места с коллективом из Ростовской области; в Ярославле (Ярославская область) на Всероссийских соревнованиях по следж-хоккею «Герои нашего времени» «Гвардия» заняла 4-е место.
Сезон 2025/2026 уже принес команде несколько побед: 1-е место на Всероссийском Кубке защитников Отечества в г. Ханты-Мансийске, 1-е место на Всероссийских соревнованиях по спорту людей с поражением ОДА «Герои нашего времени» в г. Владивостоке. По итогам первого этапа чемпионата России по следж-хоккею «Гвардия» набрала равное количество очков с командами «Лада следж» и «Союз», разделив с ними 2-е, 3-е и 4-е места в групповом зачете. Таким образом «Гвардия» обеспечила себе участие в третьем этапе, минуя второй.
«За последние месяцы мы провели системную подготовку: регулярные тренировки, анализ соперников, отработка тактики и укрепление командного духа. Мы уверены в своих силах и готовы показать всё, на что способны», — прокомментировал настрой команды капитан Владимир Рекечинский.
«С начала сезона “Гвардия” активно тренируется на своей базе в Балашихе, ежемесячно проводятся сборы. Ребята все настроены. Мы едем не просто выступать, будем стараться войти в тройку призеров чемпионата», — заявил основатель команды Михаил Трифонов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.