Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 тонн мусора в день: Влажные салфетки требуют маркировать

Московская область предложила ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Губернатор Андрей Воробьёв направил соответствующее письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает «Коммерсантъ».

Источник: Life.ru

Инициатива касается продукции из синтетических материалов, которые не растворяются в воде и вызывают засоры в системах водоотведения. В письме отмечается, что на отдельных очистных сооружениях региона ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% — средства личной гигиены и пищевые отходы.

По мнению Воробьёва, маркировка «поможет повысить информированность людей и снизить нагрузку на коммунальную систему». Минпромторг пока не дал комментариев.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.