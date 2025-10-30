Ричмонд
Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции

Сообщается, что мужчину арестовали вечером 29 октября. По данным телеканала, он присутствовал на месте преступления с двумя другими подозреваемыми.

После инцидента музей закрыли для посетителей, свои двери Лувр частично открыл только на следующий день. Юрист Юрий Жданов, в свою очередь, заявил о грубых нарушениях в системе безопасности Лувра. По его словам, грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту.

25 октября французская полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении Лувра в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Они также задержали в департаменте Сена-Сен-Дени второго подозреваемого в ограблении музея. Прокурор Парижа Лор Бекко позже сообщила, что оба задержанных частично признали вину.

«Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа, коллекционера и сотрудника Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатерины Бурковой, сколько драгоценностей похитили злоумышленники и как их планируют продавать, а также рассказала о других похожих ограблениях музеев.