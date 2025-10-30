Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции

«Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа, коллекционера и сотрудника Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатерины Бурковой, сколько драгоценностей похитили злоумышленники и как их планируют продавать, а также рассказала о других похожих ограблениях музеев.