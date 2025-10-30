Жители Приморья приняли участие в пешеходном марше в Канаде

Участниками международного пешеходного марша, который состоялся 11−12 октября в Канаде, стали жители Приморского края. Поддержка активного образа жизни отвечает задачам госпрограммы «Спорт России» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Приморский край представляли любители активного образа жизни из общественной организации «Лига ходьбы “Женьшень”, они прошли 40 км по столице Канады вместе с гражданами еще 19 стран. Трасса пролегала в пригородах Оттавы, охватывая парковые зоны, мосты, берега рек, острова и исторические участки города. Участники отметили, что маршрут был преимущественно по ровной местности, пейзажи осенней Канады вдохновляли, а отношения с другими ходоками из разных стран были дружелюбными.
Медали были вручены всем участникам маршрута из Приморья. Особое признание получили Надежда Леушкина, Галина Гаранина, Людмила Гладенко и Сергей Реутский. Им присвоено почетное звание «Азиатский ходок» за активное участие в международных пешеходных маршах мира. Организаторы отметили, что такое мероприятие сближает людей, культуры и традиции через шаги и общение.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.