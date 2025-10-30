Жители Приморья приняли участие в пешеходном марше в Канаде

Приморский край представляли любители активного образа жизни из общественной организации «Лига ходьбы “Женьшень”, они прошли 40 км по столице Канады вместе с гражданами еще 19 стран. Трасса пролегала в пригородах Оттавы, охватывая парковые зоны, мосты, берега рек, острова и исторические участки города. Участники отметили, что маршрут был преимущественно по ровной местности, пейзажи осенней Канады вдохновляли, а отношения с другими ходоками из разных стран были дружелюбными.