Риски магнитных бурь сохранятся еще сутки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют сохранение рисков геомагнитных возмущений еще на сутки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.