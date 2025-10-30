Ричмонд
Риски магнитных бурь сохранятся еще сутки

Вероятность магнитных бурь на Земле составляет 55%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют сохранение рисков геомагнитных возмущений еще на сутки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируется сохранение геомагнитных возмущений на срок около суток. Вспышечная активность — спокойная», — говорится в сообщении.

Согласно графику на сайте лаборатории, вероятность магнитных бурь на Земле составляет 55%. Магнитосфера Земли спокойная.