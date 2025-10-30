На заводе в Ростове восстановили горнодобывающий электровоз ОПЭ1 106

В Ростове-на-Дону специалисты электровозоремонтного завода завершили капремонт тягового агрегата ОПЭ1−106. Такие машины обычно используются на предприятиях горнодобывающей промышленности, они способны преодолевать уклоны до 60% и могут работать на участках без электроэнергии.