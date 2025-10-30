На заводе в Ростове восстановили горнодобывающий электровоз ОПЭ1 106

В Ростове-на-Дону специалисты электровозоремонтного завода завершили капремонт тягового агрегата ОПЭ1−106. Такие машины обычно используются на предприятиях горнодобывающей промышленности, они способны преодолевать уклоны до 60% и могут работать на участках без электроэнергии.
Ремонт включал работы по восстановлению и замене основных узлов и механизмов. Также сделали ряд доработок для повышения надежности и энергоэффективности локомотивов. Двухсекционные электровозы серии ОПЭ1 проходят ремонт раз в 16 лет.
Всего за десять месяцев на РЭРЗе привели в порядок три электровоза данной серии.
— Ремонт тяговых агрегатов — важная составляющая работы завода. РЭРЗ имеет долгосрочный контракт по восстановлению электровозов серии ОПЭ1 до 2029 года, — прокомментировал директор Ростовского-на-Дону ЭРЗ Сергей Едрышов.
