Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник Пушкину в Одессе начали заколачивать после решения Зеленского

Памятник русскому поэтому Александру Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Памятник русскому поэтому Александру Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

— Напомним, этот памятник защищал мэр Труханов, которого отстранили от должности из-за указа (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского о лишении его гражданства, — передает текст материала РИА Новости.

Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.

Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.

Власти Одессы согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.