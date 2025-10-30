Памятник русскому поэтому Александру Пушкину в Одессе начали заколачивать после того, как с поста главы города сняли Геннадия Труханова, защищавшего монумент. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
— Напомним, этот памятник защищал мэр Труханов, которого отстранили от должности из-за указа (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского о лишении его гражданства, — передает текст материала РИА Новости.
Зеленский ранее отказался закреплять русский язык на территории страны как государственный, о чем требовала российская сторона в рамках урегулирования военного конфликта.
Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское и международное законодательства не имеют инструментов, с помощью которых можно было бы запретить русскоязычную музыку.
Власти Одессы согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.