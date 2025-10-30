Школьники поселка Приупского Тульской области посетили педагогический вуз

Старший преподаватель Института туризма и креативных индустрий Вадим Вязанкин рассказал ребятам о многогранных возможностях профессионального роста, которые открываются перед теми, кто выбирает высшее образование в сфере туризма и креативных индустрий. Школьники узнали о перспективных направлениях и о том, как развиваться в этих динамичных областях и строить успешную карьеру.