Школьники поселка Приупского Тульской области посетили педагогический вуз

Ученики школы в поселке Приупском Тульской области побывали в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в школе.
Старший преподаватель Института туризма и креативных индустрий Вадим Вязанкин рассказал ребятам о многогранных возможностях профессионального роста, которые открываются перед теми, кто выбирает высшее образование в сфере туризма и креативных индустрий. Школьники узнали о перспективных направлениях и о том, как развиваться в этих динамичных областях и строить успешную карьеру.
Также дети приняли участие в тематической викторине «Пять шагов в индустрию». Это была отличная возможность проверить свои знания, проявить смекалку и узнать еще больше интересного о мире профессий. Такие мероприятия помогают ученикам не только расширить кругозор, но и сделать осознанный выбор своего дальнейшего пути.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.