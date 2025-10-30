Межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться инопланетным зондом: ученый обратил внимание на аномальную траекторию кометы

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил о необычных характеристиках межзвездного объекта 3I/ATLAS. Ученый высказал предположение, что объект может иметь искусственное происхождение, а управлять им могут извне.
Объект был обнаружен 1 июля с помощью телескопов NASA и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Леб отметил, что 3I/ATLAS вошел в идеальную зону для гравитационного маневра. По его мнению, если это действительно инопланетный корабль, он может использовать притяжение Солнца для снижения скорости перед приближением к Земле, а также запускать миниатюрные зонды, скрываясь за светилом.
Астрофизик перечислил несколько аномальных характеристик объекта. Среди них — наличие антихвоста, направленного к Солнцу, а не от него. Также Леб указал на негравитационное ускорение и аномальную траекторию, ведущую к сближению с несколькими планетами.
«Перигелий представляет собой решающую проверку для 3I/ATLAS. Если это комета естественного происхождения, нагрев мощностью 770 ватт на квадратный метр может разрушить ее», — уверен астрофизик.
В случае если 3I/ATLAS выдержит мощный нагрев и начнет маневрировать или демонстрировать другие признаки искусственной природы, это подтвердит его гипотезу об инопланетном зонде. Дополнительными свидетельствами могут стать искусственное свечение или избыточное тепло от двигателя.
«Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?» — в шутку поинтересовался Леб.
