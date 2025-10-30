Межзвездный объект 3I/ATLAS может оказаться инопланетным зондом: ученый обратил внимание на аномальную траекторию кометы

Объект был обнаружен 1 июля с помощью телескопов NASA и 29 октября достиг ближайшей точки к Солнцу. Леб отметил, что 3I/ATLAS вошел в идеальную зону для гравитационного маневра. По его мнению, если это действительно инопланетный корабль, он может использовать притяжение Солнца для снижения скорости перед приближением к Земле, а также запускать миниатюрные зонды, скрываясь за светилом.